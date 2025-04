Biglietti derby Lazio Roma | dove acquistare i biglietti

Leggi su Funweek.it

Ilpiù atteso dell’anno sta per arrivare, manca sempre meno alla partita che vede in campo. A partire da oggi lunedì 1 aprile, alle ore 10:00, saranno in vendita iper ildella Capitaleche avrà luogo domenica 13 aprile alle ore 20:45. Tale prevendita è riservata esclusivamente agli abbonati giallorossi, che avranno la possibilità dii tagliandi per i settori Curva Sud Centrale e Curva Sud Laterale.Corsa aidelLa prevendita per gli abbonati della magica terminerà giovedì 3 aprile alle ore 18:00, salvo esaurimento posti prima di tale data. Il prezzo del biglietto per assistere alla partita dalla Curva Sud è di 49 euro. LEGGI ANCHE:–curiosità: quel ‘Ti amo’ che ha segnato la storiaPer procedere all’acquisto gli abbonati potranno accedere al portale ufficiale della ASe seguire la procedura che viene indicata sul sito.