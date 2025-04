Movieplayer.it - Biancaneve e l’indignazione social. È veramente questo il mondo che vogliamo?

Leggi su Movieplayer.it

Dal live action Disney a The Electric State, ovunque guardiamo non vediamo altro che odio e attacchi. Ma quando abbiamo smesso di sognare (almeno al cinema)? Si può criticare un film senza odiarlo? Si può evidenziare un problema senza sparare a zero e senza criterio? A guardarsi intorno oggi diremmo di no, che non è possibile, che le dinamicheci costringono a opinioni polarizzate, a essere divisivi, a puntare l'indice e far fuoco senza pensare. Non lo scopriamo oggi, perché questa dinamica di divisione netta tra bianco e nero, capolavoro o disastro, va avanti da tempo e a tutti i livelli. La spiacevole novità è di notare una netta predominanza dell'odio rispetto all'amore, di un rancore infiammabile e senza limiti nei confronti del nemico di .