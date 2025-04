Ilfattoquotidiano.it - “Bevo sperma di salmone, è come un miele”: Jessica Simpson e l’inusuale integratore per “una bella voce”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chi non ricorda la mitica scena dinel reality “Newlyweds” (2003) che, mangiando tonno in scatola “Chicken of the Sea”, chiedeva candidamente all’allora marito Nick Lachey: “Ma questo è pollo o pesce?“. Bene, vent’anni dopo, la popstar e imprenditrice beauty, 44 anni, sembra aver trovato un nuovo ingrediente “misterioso” da aggiungere alla sua dieta, questa volta per potenziare le sue doti canore. E la rivelazione, se possibile, è ancora più surreale.In un video pubblicato su Instagram il 28 marzo, girato in studio con i suoi musicisti poco dopo la sua prima esibizione dal vivo dopo 15 anni di stop (e l’uscita del suo EP “Nashville Canyon, Pt. 1”),sorseggia un tonico ambrato da una boccetta. “Mi chiedono: ‘Cosa stai bevendo?’ Perché è questa cosa alle erbe cinesi“, spiega nel Reel.