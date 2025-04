Secoloditalia.it - Bersani debutta nel suo ruolo più appropriato: attore comico con Cornacchione, ovviamente contro i “fascisti”

Palmiro, un tipografo sull’orlo del fallimento, vive in un appartamento popolare di proprietà della Regione, intestato ai genitori deceduti da alcuni anni, pur non avendone diritto. Per non pagare il TFR alla sua unica dipendente, una donna ungherese della quale è segretamente innamorato, le offre la convivenza garantendole vitto e alloggio. Un giorno riceve lo sfratto e l’appartamento viene assegnato a una famiglia di origini rom; si trova così al centro di una disputa politica tra centri sociali che lo vorrebbero cacciare, e neoche lo difendono strumentalmente in cambio di un’adesione ideologica che metterà a dura prova le sue certezze politiche.Palmiro ne uscirà profondamente cambiato diventando un eroe, suo malgrado. La sinossi dello spettacolo di Antoniogià noto per le sue parodie dei berlusconiani, ha scelto un politico, l’uomo più spiritoso della sinistra italiana, Pierluigi, per un “cameo” nel suo spettacolo “Basta poco”, dal 3 al 5 aprile al Teatro Leonardo di Milano.