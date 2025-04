Liberoquotidiano.it - Berrettini? Milioni di dollari: ecco quanto ha incassato, cifre pazzesche

Matteoè clamorosamente tornato, l'Open di Miami lo ha dimostrato in maniera lampante: fuori ai quarti al termine di una battaglia contro Taylor Fritz, persa al terzo set. Insomma, dopo anni difficili, il tennista romano, classe 1996, si è ripresentato ai suoi livelli. Nel corso della sua carriera,ha raggiunto traguardi straordinari, come la storica finale di Wimbledon nel 2021, un primato assoluto per un tennista italiano. Il 31 gennaio 2022 ha toccato la sua miglior posizione nel ranking Atp, scalando la classifica fino al sesto posto. Il suo palmarès vanta 10 titoli in singolare e 2 in doppio, oltre a un ruolo chiave nella vittoria della Coppa Davis nel 2024 con la nazionale italiana. Questi risultati, insieme alle sue prestazioni nei tornei del Grande Slam come Wimbledon e gli US Open, hanno notevolmente contribuito ai suoi introiti.