Ilveggente.it - Berrettini cuore ingrato: ha deciso di mollarla

Leggi su Ilveggente.it

Matteol’ha mollata senza troppi complimenti: ha preferito andare oltre e guardare avanti, piuttosto che “restare” nel passato.La meta, così pare, è sempre più vicina. Matteola sta raggiungendo step by step, con calma, senza mai bruciare le tappe. Si sta godendo il viaggio come non mai, stavolta, perché maturando, del resto, capisci che il percorso che si fa per raggiungere un dato obiettivo è, a volte, ancor più soddisfacente di quanto non sia fare “gol”.: hadi(AnsaFoto) – Ilveggente.itLui stesso ha affermato, in una recente intervista, di non essersi mai impegnato così tanto, di non averci mai messo la dedizione che sia riversando, adesso, in ciò che più ama fare. E i risultati si vedono, reduce com’è da un Miami Open che è stato assolutamente straordinario e che gli ha regalato la consapevolezza di essere finalmente tornato.