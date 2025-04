Bergamonews.it - Bergamonews su OnlyFans: quel pesce d’aprile a cui qualcuno ha persino abboccato

l’aveva intuito, ma in tanti si sono fatti “pescare”.Per il dispiacere di alcuni lettori e di alcune lettrici, questa mattina abbiamo deciso di farci una risata ai vostri danni in occasione del Primo di Aprile.Insomma, la notizia dello sbarco disuera solo un simpatico.Molti ci sono cascati, ma i primi a ridere siamo stati proprio noi, prendendoci anche un po’ in giro. Speriamo di essere riusciti a strapparvi una risata..e per concludere, eccovi una ricetta per questa sera, una bella orata all’acqua pazza dal sito giallozafferano.it.Per prima cosa per preparare l’orata all’acqua pazza, cominciate con la pulizia dell’orata. Squamate eliminate le pinne laterali dell’oratale dorsali ele ventrali (potete lasciarela caudale per verificare successivamente l’avvenuta cottura del).