Bergamonews.it - Bergamonews sbarca su OnlyFans: “Mettiamo a nudo le notizie”

Leggi su Bergamonews.it

Non solo cronaca, politica, economia, spettacolo e cultura.si spoglia delle sue vesti di giornale per toccare punti mai raggiunti prima. Attraverso contenuti esclusivi e gli approfondimenti disponibili sulla pagina ufficiale divi mostreremo il lato B dell’informazione.Nel corso della giornata di oggi sul profilo saranno disponibili i primi post, con allegate le foto di due modelli d’eccezione: la britannica April Fisherman e l’argentino Julio Pescado.L’abbonamento mensile con la parte più intima delle nostre news costerà 4,99 euro e sarà possibile chattare direttamente con noi per richiedere contenuti ad hoc, in pieno stile. Il progetto “la notizia” sarà curato dalla nostra redazione e dall’agenzia tedesca FischMarkt, che collabora già con svariati content creator attivi sulla piattaforma.