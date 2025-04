Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, residenti contro il degrado all'esterno del dormitorio: "Ostaggio dei clochard"

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

"Siamodei", denunciano idel quartiere didove ha sede unche non riesce più a far fronte alle richieste. Così si organizzano in chat e si lanciano allarmi in caso di pericolo. Ma il numero dei bisognosi in città aumento e la strada sembra per loro rimanere, dopo gli sgomberi degli ultimi giorni, l'unico posto dove vivere.