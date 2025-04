Anteprima24.it - Benevento, carattere e grinta non si comprano al supermercato

Tempo di lettura: 4 minutiDopo un girone di andata da stropicciarsi gli occhi, sta assumendo quasi i contorni dell’incubo la stagione giallorossa che ha avuto il suo apice l’8 dicembre 2024 con il blitz di Trapani che aveva portato la Strega, sempre ben salda in vetta fino quella gara, addirittura a +6 sul Cerignola, qualcosa che fa rabbrividire confrontando quella classifica con l’attuale. Il dato è ancora più inquietante se viene preso come parametro di riferimento la capolista Avellino, capace di fare 25 punti in più dei sanniti negli ultimi 16 turni. Numeri da brividi che vedono il12esimo nel ritorno con appena 15 lunghezze avendo fatto meglio solo di Foggia (12), Trapani (12), Latina (12), Casertana (9), Messina (9) e Sorrento (7), con le ultime quattro di questa graduatoria tutte capaci di strappare un pareggio alla compagine giallorossa.