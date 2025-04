Laverita.info - Benestare Ue ai Cpr in Albania: toghe beffate

Un portavoce della Commissione europea approva il nuovo decreto: «Usare la struttura di Gjadër come Centro di permanenza per i rimpatri è legale». Con buona pace della giudice Albano di Md, che affinava già gli strumenti giuridici per farlo naufragare.