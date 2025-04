Benefici dell’ora legale | un cambiamento da non sottovalutare

Leggi su .com

Life&People.it L’oraè tornata: abbiamo spostato le lancette in avanti, ma – come ogni anno – , ci ritroviamo a chiederci se ne valga davvero la pena. Ciò capita soprattutto nei primi giorni, quando ancora fatichiamo ad abituarci a questo momentaneo “sconvolgimento” dei nostri ritmi abituali. Dobbiamo sapere, però, che quando decidiamo di “guadagnare” un’ora di luce, non stiamo solo modificando il nostro orologio biologico, ma stiamo anche aprendo le porte a una serie disul nostro benessere, che a volte tendiamo a.Ecco che allora non resta che soffermarci a riflettere su quanto questo piccolopossa influenzare positivamente la nostra vita quotidiana. Gli effetti positivi, infatti, sono tali che la Sociatà Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) e Consumerismo No Profit propongono, attraverso una petizione che ha già raccolto 350mila firme, di rendere definitiva l’ora