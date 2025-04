Lanazione.it - Beneficenza: alla Città del Teatro arriva lo spettacolo “Comics per ANT”

Cascina (PI), 1 aprile 2025 – La Delegazione di Pisa di Fondazione ANT è lieta di invitarvi ad una serata speciale. “per ANT” si terrà il 19 aprile, alle ore 21, presso ladeldi Cascina, in via Tosco Romagnola 656. La serata vedrà la partecipazione degli Stereo, una band che interpreterà in modo travolgente le sigle dei cartoni animati più amate e che saprà farvi bre a ritmo della loro musica. Ad accompagnarli sul palco, ci sarà il giovanissimo batterista Giorgio Vaglini, che con la sua incredibile energia darà un tocco unicoperformance musicale. A rendere ancora più speciale e divertente la serata, ci penserà il comico cabarettista Samuele Rossi, pronto a farvi ridere e a regalarvi momenti di spensieratezza e divertimento. I fondi raccolti saranno destinati all’attivazione del progetto “assistenza domiciliare con lo psicologo per i pazienti oncologici e i loro familiari sul territorio pisano”.