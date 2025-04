Europa.today.it - "Belen nasconde un amore segreto, è un uomo dal cognome importante. E c'è anche una foto"

Leggi su Europa.today.it

avrebbe un nuovo fidanzato. "Un", per la precisione, a cui Gabriele Parpiglia fa riferimento in un articolo della sua newsletter dedicato alla vita privata della showgirl, ufficialmente single da un po' di tempo. "Oggi vorrei incontrare unpiù serio, più grande, che non.