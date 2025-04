Tvzap.it - Belen, l’indiscrezione sulla vita privata: “Nasconde un amore segreto, è un uomo dal cognome importante”

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv.: “un, è undal” –Rodriguez avrebbe un nuovo fidanzato. “Un”, per la precisione, a cui Gabriele Parpiglia fa riferimento in un articolo della sua newsletter dedicato alladella showgirl argentina. L’ex di Stefano De Martino è ufficialmente single, ma qualcosa bolle in pentola. Il giornalista ha svelato che la conduttrice tv starebbe vivendo una relazione intensa con unassai noto. ( dopo le foto)Leggi anche: “Sei ossessionato da lei”: colpo di scena al “Grande fratello”, Shaila lascia Lorenzo in direttaLeggi anche: Caos al “Grande Fratello”: ‘la festa dopo la finale finisce in rissa’, poi si scopre la verità: “un, è undal”“Oggi vorrei incontrare unpiù serio, più grande, che non entri in competizione.