Juventusnews24.com - Behrami sicuro: «Era da un po’ di tempo che non vedevamo quest’aspetto nella Juve. Favorita per la qualificazione in Champions? Vi dico questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sulladopo l’ingresso di Tudor: tutte le dichiarazioni dell’ex centrocampista sui bianconeriL’ex centrocampistaha parlato a DAZN Step on Football per analizzare la prima partita di Igor Tudor sulla panchina dellain vista della lotta al quarto posto per laalla prossimaLeague.PAROLE – «Era da un po’ diche nonlache aveva voglia di soffire. La vedo come laper il quarto posto inLeague. Tudor è uno che ti trascina». Leggi suntusnews24.com