Behrami convinto: «Inter? Quest'anno può vincere tutto». E su Inzaghi…

di Redazione, l’ex giocatore ha parlato della stagione dell’e della possibilità che le strade di Inzaghi e i nerazzurri possano dividersi: le sue paroleDurante il tradizionale incontro del lunedì con ‘Step on Football’ su DAZN, Valonha lasciato aperta la possibilità di una separazione tra l’e Simone Inzaghi al termine della stagione, nel caso si conquistasse il Triplete, simile a quanto avvenne con José Mourinho nel 2010. Secondo, l’è ben posizionata per competere per il titolo in diverse competizioni, inclusa la Champions League. Ha indicato che, paradossalmente, il futuro di Inzaghi potrebbe dipendere dai trofei che riuscirà a conquistare questa stagione, affermando che “è più facile che Inzaghi resti se non vince niente, piuttosto che se vince“.