Beatles i quattro biopic usciranno nel 2028 | ecco chi interpreterà i Fab Four

Sony ha annunciato il cast ufficiale di uno dei progetti più attesi dei prossimi anni. Al CinemaCon di Las Vegas, la più grande convention al mondo per l’industria cinematografica, sono stati presentati gli attori principali deisui, ciascuno dei quali dedicato a uno dei componenti della famosa rockband di Liverpool. Paul McCartney avrà il volto di Paul Mescal, di recente protagonista de Il Gladiatore II di Ridley Scott, mentre John Lennon sarà interpretato da Harris Dickinson, star di Triangle of Sadness e di Babygirl con Nicole Kidman. Infine, Joseph Quinn – l’Eddie Munson della serie Stranger Things– vestirà i panni di George Harrison, mentre Barry Keoghan, icona di Saltburn, sarà Ringo Starr. Tutti i filmal cinema ad aprile, ma non è chiaro in quale ordine o se contemporaneamente.