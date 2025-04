Agi.it - Basta un'ora a letto con lo smartphone per aumentare l'insonnia

AGI - L'utilizzo die schermi in generale apuòil rischio didel 59 per cento. Lo evidenzia uno studio, pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychiatry, condotto dagli scienziati del Norwegian Institute of Public Health. Il team, guidato da Gunnhild Johnsen Hjetland, ha considerato i dati raccolti da oltre 45 mila giovani adulti in Norvegia, che hanno risposto a un sondaggio relativo alle abitudini quotidiane. L'importanza del sonno e gli effetti degli schermi "Il sonno è fondamentale per la nostra salute fisica e mentale", afferma Hjetland, "ma molte persone non dormono abnza. Sappiamo che l'uso degli schermi può influenzare i ritmi circadiani, ma finora gli studi volti a valutare gli impatti dei telefoni sulla salute del sonno si sono concentrati sulle popolazioni adolescenti.