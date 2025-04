Notizieaudaci.it - ‘Basta, lasciami’, le ultime parole di Sara Campanella: ‘Stefano Argentino ossessionato da lei’

Il 27enne fermato per l’omicidio dia Messina”Basta, lasciami, basta”. Sono le urla di, la studentessa 22enne uccisa da un collega di università. Il 27enne Stefano, originario di Noto, è stato fermato per il femminicidio della giovane palermitana avvenuto lunedì 31 marzo a Messina, avrebbe agito “per motivi sentimentali” in quanto “invaghito della ragazza senza essere corrisposto”. Stefanorimproverava: ‘Non mi sorride più’Gli inquirenti sostengono che eradalla giovane. “Non si fermava neanche di fronte ai rifiuti di” – emerge da quanto la ragazza aveva confidato alle amiche parlando delle attenzioni moleste del collega di università. Lo studente l’aveva anche rimproverata perché “non gli sorrideva più”.