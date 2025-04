Anteprima24.it - Bassolino in disaccordo con Manfredi: “Sparatoria sul lungomare non è stata semplice rissa”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Si può anche non drammatizzare ma non è giusto confinare quello che è successo, come ha detto, ad unatra due persone. È stato un fatto grave, in presenza di bambini. È il segno che oltre alla violenza camorrista esiste una violenza urbana che si è già espressa, anche con morti, diverse altre volte. Più forte deve dunque essere l’attenzione di tutte le istituzioni e delle forze positive della città”. Così Antonio, ex sindaco di Napoli oggi consigliere comunale, su Facebook commenta ladi domenica scorsa sulpartenopeo.sulminimizza: “Solo unatra due persone” L'articoloincon: “sulnon è” proviene da Anteprima24.