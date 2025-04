Sport.quotidiano.net - Basket serie C. Per San Marino un pesante ko a Montegranaro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Niente da fare per la Pallacanestro Titano alla ‘Bombonera’, lo storico catino casalingo della Sutor. La squadra marchigiana vince 73-51 e rimette tutto in gioco in ottica playoff, con tutti gli scenari ancora aperti a due gare dalla fine della regular season. Santiene all’inizio, mascatta comunque via per il 23-16 di fine primo grazie a Errera e Kanturek. La difesa biancazzurra non è quella ammirata nelle scorse settimane, l’attacco per una volta è inceppato e la Sutor sale sul 44-32 dell’intervallo. Di ritorno dagli spogliatoi,chiude i conti con un terzo periodo stellare al tiro che la porta addirittura sul 67-41 del 30’. In vista delle ultime due gare, che vedranno la Pallacanestro Titano a Osimo e al Multieventi con Fossombrone, è ancora tutto possibile, con la squadra che potrà arrivare ottava (playoff), nona (vacanza) o decima (playout).