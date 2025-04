Sport.quotidiano.net - Basket serie B maschile. Poggi uomo chiave dei Blacks. Playoff: decisive le prossime due

Se icontro Fidenza dovevano dare segnali importanti in vista dell’ultimo mese di campionato, non ci sono dubbi che abbiano superato l’esame con il massimo dei voti. La squadra sta bene e lo si vede da come si cerca e si muove in campo e l’emblema è, autore di una prestazione maiuscola pur non segnando neanche un punto. Il pivot ha confermato il concetto di ‘spirito di gruppo’ che imostrano da inizio anno, mettendosi al servizio della squadra, regalando ben 8 assist e catturando 10 rimbalzi in 31’. Un contributo che ha fatto passare in secondo piano la fase offensiva, nonostanteviaggi a 12.4 punti di media, perché ha tirato soltanto tre volte. Questa fotografia è emblematica per descrivere il momento dei, bravi ad approfittare del passo falso di Mestre ad Agrigento per restare agganciati ad Omegna al quinto posto, con il quarto a soli due punti, ma ora dovranno sfruttare al meglio le ultime quattro partite, perché bisognerà vincerne il più possibile per centrare uno dei primi sei posti, che varrà l’accesso diretto ai