Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Auto degli arbitri danneggiate: "Un gesto che condanniamo»

Vetri delledella coppia arbitrale danneggiati nel post partita di Adamant-Pizzighettone. Scene che raramente si sono viste negli anni a Ferrara. Già nel recente passato si era assistito ad un episodio simile, coi veicoliufficiali di gara presi di mira da alcuni malintenzionati nelle vicinanze del palasport. Nell’immediato post gara di Adamant-Pizzighettone, l’amara scoperta da parte del duo in grigio, contestato già all’interno della Bondi Arena per alcune fischiate dubbie: ieri la società del patron Maiarelli ha condannato fermamente ilcon un comunicato stampa. "Alla luce di quanto accaduto ieri sera (domenica 30 marzo, ndr) all’esterno del palasport, con i vetri delledella coppia arbitrale danneggiati da alcuni malintenzionati di cui non si conosce l’identità, Ferrara2018 si dissocia e condanna fermamente taluni comportamenti che nulla hanno a che fare con lo spirito dello sport e del sano ambiente dentro e fuori dal campo, principi che questa società si è impegnata a sostenere e veicolare sin dalla sua nascita".