Basket, senza storia il derby pisano tra IES e CUS Pisa, in Divisione Regionale 2

, 1 aprile 2025 –iltra IES Sport e Cosmocare CUS, nell’undicesima giornata di ritorno del campionato di2, girone A. I biancocelesti di casa hanno infatti fatto valere la loro maggiore caratura tecnica, raggiungendo quota 22 in classifica e la salvezza matematica, a due giornate dal termine della regular season, con il recupero dell’altrocon il GMV, in programma giovedì 3 aprile, alle 20,30 al palasport di Via Andrea. LA CRONACA – Parte bene la squadra di coach Campani, che mette a segno nel primo quarto un eloquente 25-6, colpendo con continuità e dando spazio alle rotazioni, come nel secondo quarto, terminato sul 47-31. In avvio di ripresa i gialloblù di coach Bizzari non ci stanno, provano a reagire, di fronte ai rilassati avversari, e mettono a segno un parziale di 19-12 che li fa riavvicinare, portando il vantaggio ad una sola cifra (59-50).