Basket in serie C undicesimo successo di Agliana con il CUS Pisa che retrocede

, 1 aprile 2025 – L’undicesima vittoria consecutiva dell’Endiasfalticoincide con la matematica retrocessione per il Cosmocare CUSche, a due giornate dal termine della regular season, non potrà più lasciare l’ultima posizione nel campionato diC. I neroverdi di casa hanno condotto sempre in testa, schiacciando nel terzo periodo gli universitari, a cui non è riuscito il recupero in un buon ultimo quarto. LA CRONACA – I due quintetti, scesi in campo con Giannini, Zita, Nesi, Bacci e Rossi (), e Siena, Burgalassi, Carpitelli, Cecconi e Spagnolli (CUS), giocano in equilibrio il primo quarto, con Rossi autore per i padroni di casa di 15 dei 27 punti totali e Burgalassi che segue con 8 (2 triple), per un Cosmocare che si tiene in partita con 4 tiri dall’arco. Il secondo periodo vede i gialloblù ancora a rincorrere i neroverdi, nettamente superiori sotto i tabelloni, con Ciano che accorcia in avvio ed i padroni di casa con Manetti e Nesi, abili a raggiungere un vantaggio di 9 lunghezze, ridotto ad 8, grazie a Carpitelli, al riposo (43-35).