Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2, nella corsa ai play-off Volterra vince il derby con GMV

Pisa, 1 aprile 2025 – Dura solo un quarto la gara di vertice del GMV, sul campo dell’AutoEtruria, che raggiunge in classifica i biancoverdi di Ghezzano, con cui ora ha una migliore differenza canestri, e Rosignano, in attesa del recupero delIES-GMV, in programma giovedì alle 20,30 al palasport di Via Andrea Pisano. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli rimangono inper i quattro posti valevoli per i-off, insieme a Valdera, Polisportiva Chimenti Livorno, Dinamo Rosignano,, Liburnia e Lucca, ma subiscono una significativa battuta di arresto. LA CRONACA – La partita inizia con una sola squadra in campo, AutoEtruria, che attacca e trova buoni canestri, mentre i biancoverdi commettono subito parecchi falli e moltissimi errori, sia in difesa, sia in attacco, subendo un parziale di 18-8 nei primi 7 minuti.