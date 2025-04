Sport.quotidiano.net - Basket, ai play-off di serie C la Pallacanestro Femminile Pisa cede in gara 1 a Prato

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 1 aprile 2025 – Non riesce per due soli punti, alla, l’impresa di superare ala Cestistica Rosa, inuno del primo turno dei-off, nel campionato diC. Rinnovando il clima delle sfide tra le due compagini viste nella regular season, ha prevalso la squadra di casa, al termine di un match combattuto fino al termine LA CRONACA – Inizia subito forte la PF, che si porta avanti per 0-5 dopo 3 minuti, dimostrando di non voler ripetere gli inizi non positivi delle ultime partite disputate;però si riporta sotto ed èpunto-punto fino al 12-11 che chiude il primo quarto. Nel secondo domina ancora l’equilibrio, con le difese che prevalgono sugli attacchi e molti errori da ambo le parti, con la difesa pratese, a zona 2-3, che non conmolti spazi alla PF.