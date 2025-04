Juventusnews24.com - Bartishvili Juve (Tuttosport), riflettori accesi sul “nuovo Kvaratskhelia”. Pronto per lui un percorso alla Yildiz: i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24),sul “”.per lui un, da settore giovanile a prima squadraIdel calciomercatosono ora puntati anche su Andria Bartshvili, talento georgiano classe 2009 di proprietà dell’FC Kolkheti e uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico dell’Est Europa.A riportarlo è, che spiega come il direttore Giuntoli stia già lavorando con Mamuka Jugeli e Cristian Zaccardo (gli stessi intermediari che hanno portatoal Napoli) per anticipare la concorrenza. L’idea sarebbe quella di acquistare il giocatore e fargli fare undalle giovaniliprima squadra come fatto con.Leggi suntusnews24.com