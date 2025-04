Zon.it - Baronissi sostiene la cultura: al via la quarta edizione del Festival “Libro Aperto”

Leggi su Zon.it

Si è svolta ieri la conferenza stampa di presentazione delladeldella Letteratura per Ragazzi”, in programma dal 4 al 6 aprile presso il CUS dell’Università di Salerno a.L’evento, che si conferma come uno dei più attesi nel panoramale dedicato ai giovani lettori, vedrà la partecipazione di oltre 50 relatori, 800 giurati, 400 book ambassador e 54 scuole, per una tre giorni interamente dedicata alla promozione della lettura e della.Alla presentazione ha preso parte anche la Consigliera comunale Ester Sapere, in rappresentanza del Comune di, partner istituzionale della manifestazione. Una presenza significativa che ribadisce l’impegno della città a sostegno delle iniziativeli e formative rivolte alle nuove generazioni.