Bando energia rinnovabile | Contributi a fondo perduto per le MPMI

Incentivi fino al 50% per impianti fotovoltaici e mini eolici – Domande aperte dal 4 aprile 2025Gentili Lettrici Egr Lettori, portiamo alla Vs. attenzione: Un interessante agevolazione a favore delle micro, piccole e medie imprese () (del territorio nazionale, regolarmente costituite, attive ed iscritte nel Registro delle imprese, che intendono investire nell’autoproduzione dida fonti rinnovabili.Nello specifico ilagevola la realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione dielettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’.Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda e rendicontate entro 18 mesi dalla data di concessione per:a) impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;b) apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera a), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;c) eventuali sistemi di stoccaggio dell’prodotta;d) diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi (max 3% delle spese di cui alle altre lettere), sempre che non siano obbligatorie per legge.