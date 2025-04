Quifinanza.it - Banconote da 50 euro ritirate, non potranno più essere usate per pagare

Nel mese di aprile 2025 alcuneda 50verrannodalla circolazione a causa del loro avanzato stato di danneggiamento. La decisione interessa in particolare la Banca di Spagna, ma non è da escludere che l’iniziativa iberica possa presto trovare sviluppo anche in altri Paesi dell’zona, Italia compresa. L’operazione ha il principale obiettivo di migliorare la sicurezza del contante, andando a togliere dalla circolazione leche possano destare sospetti di contraffazione per il loro avanzato stato di deterioramento.Il ritiro delledanneggiateCosì come deciso dalla Banca di Spagna, ad aprile 2025 verrà avviato nel Paese un processo di ritiro delledanneggiate. Molte di queste, come detto, sono da 50, con i cittadini che dunque dovranno accertarsi di nonin possesso di un biglietto oggetto del procedimento.