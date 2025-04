Lanazione.it - Banchini, il campione. Fu l’impresa più grande. Ecco l’incredibile storia

Leggi su Lanazione.it

Fu un’impresa, quella di Bruno. E non fu certo l’unica, ma l’ultima e la più importante: realizzare ilteatro della città, la Casa dei pratesi, come diceva tanti anni dopo Roberta Betti. Era nato nel 1857, si sposò due volte, restando due volte vedovo, con Marianna Bruni e Clementina Silli. Ebbe un figlio dalla prima moglie, Gennaro, e una figlia dalla seconda, Anita. Morì nel 1937, è sepolto nel cimitero di Chiesanuova. Era uno dei più grandi campioni di pallone elastico, uno sport molto popolare fra il ’700 e l’800: si particava in appositi impianti di gioco, gli sferisteri, che potevano ospitare migliaia di persone. Due squadre in campo, un pallonepiù o meno come quelli di oggi, tirato con un bracciale di legno che avvolgeva il pugno. Perfino Goethe nel suo Viaggio in Italia descrisse una sfida a cui aveva assistito, Leopardi compose A un vincitore nel pallone, dedicata a un amico