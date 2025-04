Banchieri più pagati d’Europa | primo Ermotti di Ubs con 156 milioni a Orcel l’aumento maggiore

Lettera43.it - Banchieri più pagati d’Europa: primo Ermotti di Ubs con 15,6 milioni, a Orcel l’aumento maggiore

Leggi su Lettera43.it

Bloomberg ha stilato la classifica deipiù. In testa c’è Sergio: l’amministratore delegato di Ubs ha ricevuto 15,6di euro come compenso totale per il 2024, riuscendo così a staccare Andrea, ad di Unicredit che ha ottenutopiù consistente della remunerazione (+32 per cento), arrivando a 13,2. Sul gradino più basso del podio Christian Sewing, ceo di Deutsche Bank, con 9,8di euro.Andrea(Getty Images).più: il resto della top ten Ai piedi del podio c’è con 8,3di euro Hector Grisi, presidente della direzione di Santander. Seguono appaiati a quota 7,3Onur Genc di Bbva e Carlo Messina di Intesa Sanpaolo. Al sesto posto in classifica Slawomir Krupa di Société Générale con 5e al settimo Jean-Laurent Bonnafe di Bnp Paribas con 4,2