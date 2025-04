Dilei.it - Ballando con le Stelle, Ema Stokholma: “Sesso nei camerini”. La replica di Sonia Bruganelli

Leggi su Dilei.it

Emaè tornata a fare rivelazioni sulla sua relazione, ormai conclusa, con Angelo Madonia, attuale compagno di. Dopo aver ammesso a Verissimo che la fine di questa storia d’amore l’ha particolarmente segnata, la speaker radiofonica ora si è lasciata andare ad una confessione piccante su questo legame sbocciato qualche anno fa sulla pista dicon le. Una rivelazione ad alto tasso erotico che però non è particolarmente piaciuta a Madonia, che non ha più alcun tipo di rapporto con la conduttrice francese. I due non si sono lasciati nel migliore dei modi.con le, la rivelazione di EmaOspite di Obbligo o verità, il nuovo programma di Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi, Emaha risposto alla domanda della conduttrice che voleva sapere se avesse mai fatto l’amore sul luogo di lavoro.