Baldoni vs Lively | A Hollywood Feud la docuserie è in lavorazione per Warner Bros

Sebbene sia ben lontana dall’essere conclusa, la saga legale in corso tra Blakee Justinsi sta rivelando una fonte importante di ispirazione per i documentaristi. Solo poche settimane dopo che ITN Productions ha presentato il film “He Said, She Said: Blakevs. Justin“,. Discovery UK & Ireland ha annunciato “vs.: A“. Prodotta da Optomen, laseguirà la “battaglia che sta scuotendo” e offrirà uno sguardo “forense” alla preparazione degli imminenti casi giudiziari tra l’attrice e il suo regista di “It Ends With Us”. Sarà lanciata su Discovery+ a giugno. “vs.: A” è l’ultimo della serie “vs” disui casi di cronaca, che finora ha incluso “Johnny vs. Amber: The US Trial”, “Vardy vs.