Internews24.com - Bagni sicuro: «Inter avvantaggiata, ma il Napoli ci crede. Inzaghi non può sbagliare contro…»

di RedazioneL’ex calciatore di, Salvatore, ha voluto dire la sua sulla lotta al vertice tra nerazzurri e partenopeivenuto sulle frequenze di Rai Radio 1 nel corso del programma Radio Anch’io Sport, Salvatoreha parlato della lotta scudetto di quest’anno in Serie A traPER LO SCUDETTO – «Siamo rimasti in due per lo scudetto,. Grande prestazione delieri nel primo tempo, ha sofferto alla fine ma è una squadra che si esalta nelle difficoltà. Si è sempre pensato che con una sola partita a settimana non ci potessero infortuni o giocatori che si fermano come è successo a McTominay».SUL– «Ma, nel momento più delicato con diversi problemi e assenza, Conte si è ritrovato con tre-quattro titolari in più come Spinazzola, Gilmour e Juan Jesus, tutti giocatori che inizialmente non erano così considerati.