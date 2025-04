Ilfattoquotidiano.it - Bagnaia ha spezzato una maledizione: da 8 anni nessun compagno di Marquez era riuscito a vincere

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era il 12 novembre 2017, ultimo Gran premio della stagione: a Valencia, con un sorpasso all’ultimo giro su Johann Zarco, Dani Pedrosa con la sua Honda tagliava il traguardo davanti a tutti. Il suodi squadra, Marc, con il terzo posto festeggiava la vittoria del sesto titolo mondiale. Erano i tempi in cui dominava la MotoGp. Da quel giorno,collega di scuderia diera mai piùun Gran premio. Unache Peccoè stato in grado di spezzare 8più tardi, vincendo ad Austin grazie alla caduta dello spagnolo. Ma resta il dato incredibile, che racconta come Marcsia in grado di fare terra bruciata di tutto ciò che ha attorno, fino a diventare l’unico punto di riferimento. È anche questa la difficoltà che deve affrontarein questa stagione, ora che l’8 volte campione del mondo si è seduto accanto a lui nel box della Ducati ufficiale.