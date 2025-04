Lanazione.it - Bagarre sulla segretaria Pd. Giardi si sfila, passa Vannuccini: "Una brutta pagina per il partito"

Leggi su Lanazione.it

Un colpo di scena finale c’è stato, ma non nell’auspicato segno dell’unità. Claudioha ritirato la candidatura, lasciando campo libero all’elezione di Massimocome nuovo segretario comunale del Pd. Un’assemblea ’monca’, quella andata in scena al circolo di Bonelle, a tre mesi di distanza dalle dimissioni di Walter Tripi. Un tempo lungoto a cercare una convergenza, Invano. Da una parte l’ala schleiniana con Claudio(nella foto), storico militante Fiom e presenza fissa dietro le quinte dem, dall’altra il ticket Fratoni-Bertinelli con Massimo(nella foto in prima), noto esponente aglianese da poco trasferitosi nel capoluogo. Si profilava lo scenario della conta, ma poiha preferito uscire di scena. Togliendosi qualche sassolino. "Vista la situazione che si è creata, sarebbe stato più opportuno che io efacessimo un passo indietro, in modo da poter trovare una candidatura terza e condivisa da tutti – ha affermatoin una lettera –.