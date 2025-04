Liberoquotidiano.it - Azzoppano la Le Pen e Laura Boldrini brinda

Jordan Bardella, il presidente del Rassemblement National, chiama l'adunata di piazza. In difesa di Marine Le Pen, condannata a cinque annidi ineleggibilità e dunque estromessa dalla corsa all'Eliseo, chiede «una mobilitazione popolare e pacifica». Su X tuona: «È uno scandalo democratico. Dobbiamo dimostrare che la volontà del popolo è più forte». Bardella, che in Europa è anche il presidente dei “Patrioti”, sul sito del Rassemblement ha pubblicato una petizione contro «la dittatura dei giudici». Il gruppo dei Patrioti ha diffuso una nota in cui si è scagliato «contro la deriva autoritaria all'interno dell'Unione Europea. La persecuzione politica delle voci dell'opposizione è inaccettabile in qualsiasi vera democrazia». E ancora: «Condanniamo fermamente queste tattiche repressive per mettere a tacere le opposizioni».