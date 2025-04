Lapresse.it - Axa, completata l’acquisizione del gruppo Nobis

Leggi su Lapresse.it

Axa comunica in una nota di aver completatodel, a seguito della firma degli accordi preliminari annunciati il primo agosto 2024 e delle approvazioni da parte delle Autorità competenti. Secondo i termini dell’operazione, il corrispettivo iniziale perammonterà a 423 milioni di euro, con un potenziale Rappel fino a 55 milioni di euro, in linea con quanto annunciato al momento della firma dell’accordo. L’operazione, si sottolinea, segna un ulteriore momento chiave nella crescita di Axa Italia nel Paese, dopo un 2024 in cui ha traguardato ottimi risultati in tutti i business strategici, con una raccolta premi complessiva in crescita del 22%, a 6,2 miliardi di euro, grazie anche allo straordinario contributo di una solida rete agenziale, e un risultato operativo di 0,2 miliardi di euro.