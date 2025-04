Ilfattoquotidiano.it - “Avevo l’intestino bloccato da un’ernia strozzata, dolori fortissimi che non mi lasciavano respirare”: Monica Setta operata d’urgenza

Un messaggio improvviso, accompagnato dalla foto di una mano con una flebo, che ha subito messo in allarme i suoi follower., nota conduttrice televisiva, è statanelle scorse ore a causa di un problema di salute improvviso. A rivelarlo è stata lei stessa attraverso i suoi canali social, una volta superato il momento più critico. “Amici carissimi ve lo dico solo ora perché sto bene. Ma sono stataper una occlusione intestinale causa ernia“, ha scritto lasu X (ex Twitter) nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 31 marzo, rassicurando subito sulle sue condizioni e ringraziando l’équipe medica: “Grazie al prof Luigi Masoni, ultimo controllo ok”.Poco dopo, su Instagram, la conduttrice ha fornito maggiori dettagli sulla sua disavventura, spiegando i sintomi che l’hanno portata al ricovero e all’intervento immediato: “Amici carissimi, come sapete condivido con voi tutto nel bene e nel male perciò vi voglio raccontare cosa mi è successo.