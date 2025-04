Ilfattoquotidiano.it - “Avete mai fatto l’amore sul luogo di lavoro?” “Sì, nei camerini di Ballando con Le Stelle tra una prova e l’altra”: la risposta senza filtri di Ema Stokholma

maisuldi?“, la domanda provocatoria di Alessia Marcuzzi ai suoi ospiti nella seconda puntata di “Obbligo o Verità“, il nuovo show in onda il lunedì sera su Rai2. “Sì, hocon le. In camerino tra una”, ha raccontato Emache nel 2022 ha partecipato allo show condotto da Milly Carlucci. Proprio nel programma del sabato sera ha conosciuto l’ex fidanzato, il ballerino Angelo Madonia con cui ha vissuto una relazione turbolenta poi giunta alla rottura e che ha portato il ballerino in un’altra direzione, con la nascita di una storia d’amore con Sonia Bruganelli: “Da quest’ultima relazione ho imparato che da soli si sta benissimo. È stato tosto uscirne. Quando accogli in casa una persona, la sua vita, il suo passato, le fai spazio, poi è difficile riprendersi quello spazio”, aveva spiegato sabato scorso a “Verissimo“.