Puntomagazine.it - Aversa, sinergia tra professionisti e università sulle procedure per la crisi d’impresa

Leggi su Puntomagazine.it

Cerimonia di consegna degli attestati per il corso di alta formazione per gestore dellacon commercialisti, avvocati e l’ateneo Luigi Vanvitelli– La cerimonia di consegna degli attestati per il Corso di Alta Formazione per Gestore della, ha sancito la fine di un percorso formativo intenso e altamente qualificante, confermando l’impegno delle istituzioni coinvolte nel fornire aistrumenti adeguati per affrontare con competenza le nuove sfide del settore. L’iniziativa ha registrato la collaborazione tra l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, guidato da Francesco Matacena, l’Ordine degli avvocati di Napoli Nord, presieduto da Gianluca Lauro e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Vanvitelli, diretto da Raffaele Picaro.