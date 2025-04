Nerdpool.it - Avengers: Doomsday – Perché il Gambit di Channing Tatum è un grosso rischio per il MCU

ha finalmente realizzato il suo sogno di interpretarenel film Deadpool & Wolverine, un’apparizione che ha entusiasmato i fan e ha rappresentato una sorta di riscatto dopo anni di progetti falliti. Ora, però, il personaggio tornerà in, e questa notizia potrebbe non essere così positiva come sembra.Eccoil ritorno dinel prossimo film del MCU potrebbe essere un.Troppo di una cosa buona può essere un problemaUno dei motivi per cui l’apparizione diin Deadpool & Wolverine ha funzionato così bene è stato il suo effetto sorpresa.è riuscito a conquistare il pubblico con un cameo ironico e metatestuale, che ha giocato sul fatto che il suonon aveva mai avuto un film tutto suo. Ora che questa sorpresa è svanita, riuscirà il personaggio a mantenere il suo fascino?Ilè che il suo ritorno sia solo un tentativo di replicare il successo della sua prima apparizione, un errore già commesso dal MCU in passato.