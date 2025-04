Avellinotoday.it - Avellino in vetta, Biancolino è super. Sfida all'Audace Cerignola: calendari a confronto

Leggi su Avellinotoday.it

Ancora lì, ancora in. Con il successo sul Benevento nel derby-show del Partenio-Lombardi, l’ha risposto all’ed è tornato al vertice della classifica. Ora restano quattro finali per raggiungere l’obiettivo: la promozione passerà dalle sfide in trasferta contro.