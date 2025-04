Lanazione.it - "Autotune: strumento creativo oppure è solo una trappola?"

L’, disponibile dalla fine degli anni ’90, è un software che corregge automaticamente il canto. Non è necessario utilizzare un vocale preregistrato, perché il programma lavora in tempo reale e permette di impostare tonalità, velocità e livello di correzione. Da un punto di vista pratico consente di eliminare piccoli errori senza dover ripetere intere sessioni di registrazione; permette di esplorare nuovi timbri e stili vocali, arricchendo le possibilità espressive; riduce il tempo e i costi di produzione rendendo più semplice ottenere un prodotto finale di alta qualità; permette di mantenere standard vocali elevati anche durante performance dal vivo, compensando la fatica o le imperfezioni dell’esecuzione, senza ricorrere alla finzione assoluta del playback. Tuttavia, è possibile che molti artisti si affidino all’anche quando non ne avrebbero bisogno, rischiando di compromettere la propria musicalità, riducendo la varietà stilistica e l’emozione che trasmette un’esecuzione imperfetta ma “vissuta” e irripetibile.