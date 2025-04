Monzatoday.it - Automobilista recidivo sorpreso in Brianza senza assicurazione e revisione: scatta la maxi multa

Due settimane fa lo avevano fermato gli agenti della polizia locale di Cologno Monzese e lo avevanoto perché non aveva effettuato la. L’uomo nel frattempo non si è messo in regola e ha continuato a circolare. Ma ieri, lunedì 31 marzo, è stato nuovamente fermato dagli agenti della.