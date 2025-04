Sport.quotidiano.net - Automobilismo, Lorenzo Cheli dalla lotta al bullismo alle soddisfazioni sportive. A 16 anni sarà al volante di una Porsche nella Carrera Cup

Ottantanove giri in pista a Varano, limando ogni volta il tempo. E quando dai box gli hanno detto di fermarsi ha risposto: "Ma ne ho ancora".ha solo 16. Alla sua età c’è chi impenna con lo scooter. Lui, invece, è diventato pilota del team Archesse Dinamic Motorsport che correrà il prossimo campionato delCup. A fargli da mentore avrà come team manager niente meno che GiMorbidelli. Correrà con i grandi, e non vede l’ora. Sulle curve di Varano dé Melegari ha saggiato la potenza della992 GT3 Cup il cui motore da 3.996 centimetri cubi è in grado di scatenare 510 cavalli, e non c’è controllo di trazione. Il campionato partirà con la prima gara a Misano, nel weekend che va dal 2 al 4 maggio. Un debutto praticamente in casa perchéè sammarinese e porterà in pista i colori e lo spirito dell’antica Repubblica.