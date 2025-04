Anteprima24.it - Autismo: le promesse di Festa, poi di Nargi, Centro ancora chiuso

Tempo di lettura: 2 minutiRicorre domani, mercoledì 2 Aprile, la. Giornata Mondiale, tesa ad aumentare la consapevolezza e promuovere l’inclusione e la comprensione. L’evento è un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di garantire alle persone autistiche una vita piena e soddisfacente.ùUna giornata di caratura mondiale istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU), proprio lo stesso anno in cui nella città di Avellino si svolgeva una cerimonia in pompa magna per la posa della prima pietra per ildi servizi e assistenza socio-sanitaria per soggetti autistici a Contrada Serroni di Valle.Ben 18, un arriversario importante, che se dal punto di vista della consapevolezza sull’pià segnare passi in avanti importanti, per la città capoluogo irpino segna passi indietro piuttosto che in avanti.